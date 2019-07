Rinoceronte branco do sul nascido nos EUA pode ajudar a salvar subespécie

Um rinoceronte branco do sul concebido através de inseminação artificial nasceu no Zoológico de San Diego, o que foi classificado como um fato histórico que pode ajudar a salvar uma subespécie da extinção.

O animal nasceu no domingo e sua mãe, chamada Victoria, permaneceu tranquila durante o parto de 30 minutos, informaram funcionários do zoológico.

"Este nascimento é significativo, pois representa também um passo crítico em nosso esforço para salvar o rinoceronte branco do norte da beira da extinção", disse Barbara Durrant, diretora de Ciências Reprodutivas do zoológico.

Este nascimento é o primeiro bem-sucedido realizado a partir da inseminação artificial de um rinoceronte branco do sul da América do Norte.

Victoria foi inseminada com sêmen congelado de um rinoceronte branco do sul chamado Maoto em março do ano passado e a gestação durou 493 dias.

O nascimento bem-sucedido aumentou a esperança de que a inseminação artificial possa ajudar nos esforços para recuperar geneticamente o rinoceronte branco do norte, um parente distante do rinoceronte branco do sul.

Só restam dois rinocerontes brancos do norte no mudo e ambos são fêmeas. O último macho morreu no ano passado.

Estima-se que restam 18 mil rinocerontes do sul em estado selvagem, mas a espécie também está sendo dizimada por caçadores na África do Sul a uma taxa de um a cada oito horas.

O zoológico de San Diego atualmente tem seis rinocerontes brancos do sul fêmeas, que foram realocados no Safari Park do estabelecimento a partir de reservas privadas no sul da África em 2015.

Os cientistas esperam que os animais possam servir potencialmente como futuras mães para um rinoceronte branco do norte.

"Há muitos desafios pela frente, mas os pesquisadores são otimistas de que um filhote de rinoceronte branco do norte possa nascer destes processos dentro de 10 a 20 anos", disseram funcionários do zoológico.