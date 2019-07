Lucro da Apple cai, mas resultado é melhor que o previsto

A Apple apresentou nesta terça-feira um resultado trimestral melhor que o previsto, com crescimento do setor de serviços, apesar da queda nas vendas de iPhones.

Os lucros no trimestre fiscal caíram 13% em relação ao mesmo período do ano passado, situando-se em 10 bilhões de dólares. Já a receita caiu 1%, a 53 bilhões de dólares, mais do que os especialistas tinham estimado.

Com a queda das vendas de iPhones, principal produto do grupo, a Apple começou a ganhar dinheiro com conteúdos digitais e serviços para as legiões de fãs de seus aparelhos.

Os resultados foram bem recebidos pelo mercado. Nas transações após o fechamento de Wall Street, as ações da empresa subiam mais de 3%.

"Este é o melhor segundo trimestre que tivemos, impulsionado por um recorde absoluto de receitas por serviços, acelerado crescimento de acessórios, bom desempenho do Ipad ao Mac e melhorias significativas nas tendências do iPhone", declarou o CEO da Apple, Tim Cook.