Comunicado do Business Wire :ITO EN

ITO EN (América do Norte) INC., os produtores com liderança global em chá verde e inovadores em bebidas saudáveis, anunciaram hoje que sua marca de chá verde Oi Ocha pronta para consumo estará disponível em breve nas lojas do Walmart em todo o país. O chá está programado para outubro de 2019, com dois sabores sem açúcar: o chá verde Oi Ocha da ITO EN, a marca mais vendida no Japão, e o Jasmine Green Tea, um popular chá verde infundido com flores de jasmim. Estes chás premiados são celebrados pelo seu sabor naturalmente suave e acabamento limpo, produzido com o método próprio de fabricação de cerveja da ITO EN, que utiliza folhas de chá inteiras, sem aditivos artificiais, sabores, cores e pós ou concentrados. Os autênticos e refrescantes chás possuem certificação Non-GMO, com antioxidantes naturais do chá catequina, vitamina C natural (ácido ascórbico) e zero calorias. Cada chá é embalado em um frasco PET reciclável de 500 ml, próprio para consumo em qualquer lugar.

"Com um número crescente de consumidores que buscam bebidas autênticas e saudáveis, não poderíamos estar mais empolgados em expandir os produtos de chá da Ito En para as lojas do Walmart em todo o país", disse Jim Hoagland, diretor de operações na ITO EN (América do Norte) INC. "Com o Walmart respondendo ao crescente interesse do consumidor à procura de produtos de alta qualidade, autênticos e melhores para consumo, estamos confiantes que os nossos tradicionais chás verdes sem açúcar serão uma ótima opção para o Walmart e seus clientes."

A marca Oi Ocha tem apresentado crescimento exponencial no mercado dos EUA, à medida que a demanda do consumidor por bebidas autênticas e saudáveis continua a crescer em todos os principais mercados especializados e nos canais de serviços de alimentação (food service). A parceria com o Walmart não apenas amplia o reconhecimento e a distribuição da marca da ITO EN, mas também oferece acesso a uma bebida de muito melhor qualidade ao consumidor comum. Com o chá verde se tornando cada vez mais popular devido aos seus benefícios para a saúde, enquanto os consumidores buscam bebidas sem açúcar, os chás Oi Ocha são ideais para se integrar à vida diária.

A ITO EN é especificamente conhecida por seu compromisso com a especialização em chás e práticas sustentáveis, que se refletem em todas as suas marcas premiadas. Com mais de 50 anos de experiência em chás, a empresa se dedica à autenticidade, preservando sua cultura e criando inovação global para a indústria de chás e bebidas. A ITO EN tem orgulho de ser classificada em 18º lugar como uma das 50 maiores empresas da FORTUNE, que tiveram um impacto social ou ambiental importante através de sua estratégia e operações lucrativas. A empresa também recebeu o prêmio de sustentabilidade por seu programa de reciclagem de folhas de chá, criando produtos inovadores a partir de uma resina sintética ecológica produzida com as folhas de chá usadas. Para mais informações sobre a ITO EN e seus produtos, visite www.itoen.com.

Sobre a ITO EN:

A ITO EN (América do Norte) INC., uma subsidiária da ITO EN (Japão) LTD., é uma empresa com liderança no setor de bebidas inovadoras, que se dedica a criar produtos autênticos que incorporem os cinco princípios da empresa que são: ser natural, saudável, seguro, bem idealizado e delicioso. Com mais de 50 anos de experiência em chás no Japão, a ITO EN se dedica à autenticidade, preservando a sua cultura, enquanto cria inovação global, e se tornando conhecida como a fornecedora de chá verde No 1, com marcas premiadas que incluem o TEA Organic® da TEAS, Oi Ocha®, ITO EN Shots® e matcha LOVE®. O forte compromisso da ITO EN com o impacto social e ambiental se manifesta em suas parcerias com agricultores e governos regionais para estimular as economias locais, o desenvolvimento de práticas sustentáveis de compras e criação de uma nova geração de cultivo de chá. Para saber mais sobre a ITO EN, visite www.itoen.com. Dê um "like" na empresa no Facebook ou siga-nos no Twitter e Instagram.

