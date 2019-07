Comunicado do Business Wire :Greene Tweed

Greene Tweed anunciou que fará parceria com o A.R. Thomson Group para venda e distribuição de seus conectores elétricos, vedações elastoméricas, plásticos avançados de engenharia, materiais compostos e componentes acabados da marca Seal-Connect® para o mercado de energia.

A A.R. Thomson é um fabricante e distribuidor regional de juntas e outros produtos de contenção de fluidos, com capacidade de fabricação destinada às indústrias de petróleo e gás, petroquímica e refino de petróleo. A sua distribuição de produtos de energia da Greene Tweed é exclusiva no Canadá.

Com mais de 25 anos de experiência no setor de energia, a Greene Tweed coopera com clientes para desenvolver soluções inovadoras que possam atender aos requisitos desafiadores de desempenho e reduzir o custo total de propriedade.

"Com o foco da A.R. Thomson na distribuição de produtos para as indústrias de petróleo e gás, petroquímica e refino de petróleo, a nossa parceria garantirá o acesso e a capacidade de resposta ao portfólio de materiais e soluções de engenharia da Greene Tweed em todo o Canadá", disse Brent Regan, vice-presidente e gerente geral no setor de energia na Greene Tweed.

"Estamos muito satisfeitos com esta parceria com um grande nome do setor!", disse Todd Sergeant, vice-presidente e gerente de negócios do A.R. Thomson Group. "A capacidade da Greene Tweed de projetar e fabricar soluções de vedação, componentes de desgaste abrasivo e conectores elétricos é um ótimo complemento ao A.R. Thomson Group no Canadá."

Para mais informação sobre a parceria da Greene Tweed com a A.R. Thomson, entre em contato com a Greene Tweed pelo telefone +1 281 765 4500, ou acesse o nosso site em www.gtweed.com.

Sobre a Greene Tweed

A Greene Tweed é uma fabricante com liderança global em vedações de alto desempenho e componentes projetados.

Combinando mais de 150 anos de experiência técnica e conhecimento comercial em diversos mercados, a Greene Tweed colabora com clientes para desenvolver soluções inovadoras que possam atender aos requisitos de desempenho desafiadores e reduzir o custo total de propriedade.

Oferecemos experiência em projeto e fabricação no mundo inteiro, solucionando desafios vitais através do desenvolvimento de componentes de ponta personalizados.

Os produtos da Greene Tweed são vendidos e distribuídos no mundo inteiro.

