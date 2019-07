Comunicado do Business Wire :Maxon

A Maxon anunciou hoje o Cinema 4D Release 21 (R21), a próxima geração de seu software profissional para modelagem, animação e renderização em 3D. O R21 introduz novos recursos poderosos, entre eles, um sistema de cobertura e chanfro completamente novo, novas dinâmicas de força de campo, melhorias de velocidade na interface e maior integração com as tecnologias de software e hardware mais utilizadas. Além disso, o R21 lança a iniciativa "3D for the Whole World" (3D para o mundo inteiro) da Maxon, que busca colocar software 3D profissional ao alcance de todo artista aspirante. Isso inclui a disponibilidade de uma versão específica do Cinema 4D, instalação e licenciamento mais eficientes, e preços de assinatura reduzidos.

David McGavran, diretor executivo da Maxon, explica que "3D for the Real World" não é apenas um slogan da Maxon, mas o modo central como eles abordam o mercado e o desenvolvimento de seus produtos. O Cinema 4D tem sido considerado há muito tempo a solução de ponta para a criação de conteúdo em 3D que fortalece o processo criativo, além de ser a ferramenta mais fácil de aprender e usar. Hoje, a qualidade de "a mais fácil de adquirir" será adicionada à já renomada reputação do software.

"Com o R21, examinamos praticamente todos os aspectos de como nossos clientes escolhem, baixam, compram, licenciam e gerenciam o Cinema 4D", afirma McGavran. "A disponibilidade de uma versão unificada do Cinema 4D permitirá que nos concentremos no desenvolvimento de uma solução para 3D única e incrível. Com opções de preço de assinatura bastante atraentes, usuários do mundo todo podem acessar facilmente a mais moderna tecnologia de 3D."

(A Maxon lançará o Cinema 4D R21 na SIGGRAPH 2019, que será realizada de 30 de julho a 1.º de agosto de 2019 no Los Angeles Convention Center, estande 1227.)

Sobre a Maxon

Com sede em Friedrichsdorf, Alemanha, a Maxon Computer é uma desenvolvedora de soluções profissionais para modelagem, pintura, animação e renderização em 3D. Seus premiados produtos de software Cinema 4D e Redshift 3D têm sido amplamente utilizados para criar e renderizar de tudo, desde deslumbrantes efeitos visuais nos melhores filmes, programas de TV e comerciais até vídeos cinematográficos nos melhores jogos do mercado, além de ilustrações médicas e aplicações de design industrial e arquitetônico. A Maxon possui escritórios na Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Japão e Singapura. Os produtos Maxon estão disponíveis diretamente no site da empresa e em sua rede de distribuição mundial. A Maxon faz parte do Nemetschek Group.

