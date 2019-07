Comunicado do Business Wire :Moody's Corporation Investor Relations

A Moody's Corporation (NYSE:MCO) destacou hoje os desenvolvimentos recentes ressaltando seu compromisso contínuo com o avanço das iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG).

"A Moody's está empenhada em trabalhar para um futuro sustentável" disse o presidente e CEO da Moody's, Raymond McDaniel. "Este compromisso é evidente através de nossas parcerias estratégicas com organizações proeminentes que promovem a sustentabilidade e a responsabilidade social, nosso trabalho para implementar os princípios de ESG em nossas próprias operações e nossa capacidade crescente de fornecer liderança, avaliações e dados sobre ESG relacionadas a participantes do mercado."

As atividades recentes da Moody's relacionadas com a ESG incluíram:

Pacto Global das Nações UnidasNo dia 11 de julho de 2019, Lise Kingo, CEO e diretora executiva do Pacto Global das Nações Unidas (UN Global Compact) se reuniu com o Sr. McDaniel para dar as boas-vindas à Moody's como participante do Pacto Global da ONU. Lançado em 2000 para incentivar as empresas a se engajarem em práticas empresariais responsáveis, o Pacto Global da ONU é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 9.500 empresas e 3.000 signatários não comerciais. Como parte de seus membros, a Moody's apresentará um relatório de progresso anual incluindo uma descrição de ações práticas que a empresa realizou para melhorar seus esforços de sustentabilidade.

Princípios para o Investimento ResponsávelRecentemente, a Moody's tornou-se signatária dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI), uma associação internacional de proprietários de ativos, gerentes de investimento e provedores de serviços que trabalham, através da incorporação de fatores ASG nas decisões de investimento, para um sistema financeiro global mais sustentável. Isso se baseia na inclusão da Moody's 2016 na Declaração do PRI sobre ESG em Avaliação de Crédito, parte de uma iniciativa para melhorar a integração transparente e sistemática de fatores ASG na análise de risco de crédito. Como membro do PRI, a Moody's junta-se a uma rede de mais de 2.200 organizações para endossar os seis princípios básicos do PRI que visam atuar no melhor interesse de longo prazo dos investidores e incorporar questões de ESG nas práticas de investimento e divulgação.

"Moody's há muito tempo reconhece a importância de considerar os fatores ASG nas decisões de crédito," disse a CEO do PRI, Fiona Reynolds. "Ao unir-se com o PRI e o Pacto Global da ONU, eles estão ressaltando ainda mais seu compromisso com a sustentabilidade, uma iniciativa à que damos as boas-vindas."

Grupo de trabalho sobre relatório de divulgação financeira relacionado ao climaNo dia 10 de julho de 2019, a Moody's lançou o relatório anual em resposta à Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD), uma organização estabelecida pelo Conselho de Estabilidade Financeira para promover decisões financeiras mais informadas e melhorar a compreensão da exposição ao risco relacionado ao clima. O relatório da Moody's espelha as recomendações do TCFD para a divulgação sobre o clima e inclui informações sobre operações estruturadas em torno de quatro áreas temáticas - governança, estratégia, gerenciamento de riscos e métricas e metas.

Moody's adquire a Four Twenty Seven e Vigeo EirisA Moody's anunciou recentemente a aquisição de uma participação majoritária na Four Twenty Seven, Inc., provedora líder em dados, inteligência e análise relacionados a riscos climáticos físicos. As pontuações de risco climático e análises de portfólio da Four Twenty Seven abrangem mais de 2.000 empresas listadas, um milhão de instalações corporativas globais, 320 REITS e 3.000 municípios dos EUA, e são usadas por proprietários de ativos, gestores de ativos, bancos e empresas.

A aquisição da Four Twenty Seven, Inc., complementa o recente anúncio da Moody's de uma participação majoritária na Vigeo Eiris, fornecedora líder de pesquisa, dados e avaliações de ESG em Paris. Juntas, essas aquisições ampliam a plataforma crescente de avaliação de risco da Moody's e enfatiza seu trabalho para avançar os padrões globais para avaliar os fatores de risco ambientais e climáticos. Para mais informações sobre a abordagem da Moody's com o ESG, acesse https://esg.moodys.io/.

Sobre a Moody's CorporationMoody's é um componente essencial dos mercados mundiais de capital, fornecendo qualificações de crédito, pesquisa, ferramentas e análise que contribuem para mercados financeiros mais integrados e transparentes. A Moody's Corporation (NYSE:MCO) é a empresa matriz da Moody's Investors Service, que fornece qualificações de crédito e pesquisa cobrindo instrumentos de dívida e títulos, sendo que a Moody's Analytics oferece software de vanguarda, serviços de consultoria, pesquisa de crédito, análise econômica e gestão de risco financeiro. A corporação, que registrou uma receita de US$ 4,4 bilhões em 2018, emprega cerca de 13,2 mil pessoas ao redor do mundo e mantém uma presença em 44 países. Para mais informações, acesse www.moodys.com. Mais informações disponíveis em https://www.moodys.com/.

A Moody's acredita em um mundo onde mais pessoas têm acesso a oportunidades e onde todos têm o que precisam para crescer e prosperar. Estamos empenhados em abrir as portas para um futuro melhor através dos nossos programas globais de responsabilidade social corporativa, capacitando as pessoas em todo o mundo com o conhecimento, recursos e a confiança de que precisam para ter sucesso. Para mais informações, acesse moodys.com/csr.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

