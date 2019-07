A renda das famílias nos Estados Unidos aumentou um pouco mais do que suas despesas em junho, conforme anteciparam os analistas - de acordo com dados do Departamento do Comércio divulgados nesta terça-feira (30).

As rendas subiram 0,4% pelo quarto mês consecutivo, enquanto as despesas aumentaram 0,3%, após crescerem 0,5% em maio.