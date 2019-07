Trump ataca a China antes de retomada de negociações comerciais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a China nesta terça-feira, no mesmo momento em que representantes de Washington chegavam em Xangai para retomar as negociações comerciais entre os dois países.

"Minha equipe está agora negociando com eles, mas eles (chineses) sempre mudam o acordo no final para seu benefício", escreveu Trump no Twitter.

"A China está fazendo muito mal, seu pior ano dos últimos 27 anos. Ela deveria começar a comprar nossos produtos agrícolas, mas não há sinal de que está fazendo isso. Este é o problema com a China, não faz" o que deveria fazer.