Google vai incluir controle por gestos no novo smartphone Pixel 4

O Google anunciou nesta segunda-feira que está desenvolvendo controles de gestos - sem necessidade de toques na tela - e reconhecimento facial no novo modelo de smartphone Pixel 4, buscando alimentar o entusiasmo em torno de sua linha de celulares.

O Pixel 4 deve chegar ao mercado em outubro, junto com o novo iPhone, num momento em que as empresas se esforçam para ganhar ou manter seus usuários no competitivo mercado de smartphones.

As duas novas funções de Pixel promovidas pelo Google foram consideradas como um "próximo passo" na visão da gigante da Internet para um futuro em que a potência da computação estará disponível em qualquer lugar e quando as pessoas quiserem.

O Pixel 4 também contará com o sistema de reconhecimento de movimentos e facial chamado "Soli".

"Pixel 4 será o primeiro dispositivo com Soli, impulsionando nossos novos recursos de detecção de movimento para que você possa pular músicas, adiar alarmes e silenciar telefonemas, apenas acenando com a mão", declarou o gerente de produto do Pixel, Brandon Barbello, através de um comunicado.

"Esses recursos são apenas o começo e, assim como os Pixels melhoram com o tempo, o sensor de movimento também evoluirá", acrescentou.

A equipe de projeto e tecnologia avançada do Google trabalhou no Soli - um radar de envio de movimento - nos últimos cinco anos, de acordo com Barbello.

Além de reconhecer gestos das mãos, Soli ativará os sensores de reconhecimento facial quando o usuário pegar o Pixel 4 para permitir que o dispositivo seja desbloqueado automaticamente para seu proprietário.