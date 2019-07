Segundo debate entre pré-candidatos democratas terá duelo Biden-Harris

O segundo debate entre os pré-candidatos democratas à presidência dos Estados Unidos ocorrerá esta semana com o anunciado duelo entre o ex-vice-presidente Joe Biden e a senadora Kamala Harris.

No total, 20 pré-candidatos à Casa Branca em 2020 participarão do debate pela TV, na terça e quarta-feira, em Detroit, Michigan.

"Não vou ser tão educado desta vez", advertiu Biden em referência ao primeiro debate, em Miami, quando foi o principal alvo dos debatedores.

Biden, que lidera as intenções de voto entre os democratas com 31,3%, segundo pesquisa da RealClearPolitics, perdeu terreno após o primeiro debate para Harris, uma afro-americana que o confrontou sobre temas raciais.

O duelo entre Biden-Harris ocorrerá na quarta-feira, quando também debaterá o senador por Nova Jersey Cory Booker, outro pré-candidato negro.

Tanto Harris (11%) como Booker (1,8%) têm denunciado posições polêmicas de Biden no passado, incluindo seu trabalho ao lado de senadores segregacionistas e sua oposição nos anos 1970 ao "busing", um sistema de transporte que buscava acabar com a segregação racial no ensino público.

"Se querem falar sobre o passado posso fazê-lo. Tenho um passado do qual me orgulho, e eles nem tanto".

O tema racial, muito sensível entre os eleitores negros, um grupo crucial para os democratas, tem estado no centro da polêmica nas últimas semanas, após o presidente republicano, Donald Trump, alimentar as divisões com ataques a legisladores negros e de minorias étnicas.

A primeira votação das primárias democratas ocorrerá em Iowa, no dia 3 de fevereiro de 2020.