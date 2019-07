Comunicado do Business Wire :ISL

Em nome da Liga Internacional de Natação / La Presse Itália

A décima oitava edição do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos acaba de terminar em Gwangju, na Coréia do Sul, mas a febre por esportes aquáticos continua muito alta. Em alguns meses, para ser preciso em outubro próximo, outro evento extraordinário de importância mundial irá animar a vida das piscinas. Será a ISL, Liga Internacional de Natação, uma nova competição de equipes que irá envolver os melhores atletas do mundo.

Para fazer uma comparação com o futebol, esta é a Liga dos Campeões da natação: apenas as estrelas poderão participar.

O desafio entre a elite internacional de natação nasceu da ideia do magnata ucraniano Konstantin Grigorishin, de modo que após uma série de disputas cruzadas, culminará com o show final em Las Vegas em 20 e 21 de dezembro.

Quatro equipes europeias e quatro americanas competirão em três etapas nos EUA (Indianapolis, Dallas e Washington DC) e três na Europa (Nápoles, Budapeste e Londres); o objetivo é aumentar a espetacularização das corridas com uma cobertura televisiva mundial que permitirá que a natação se torne um dos esportes mais populares para a mídia. O restante, claro, serão os protagonistas das piscinas.

Mas quem são as estrelas que competirão? No momento, a lista de campeões que aceitaram este desafio é incrível:

Katinka Hosszú, Federica Pellegrini, Cate Campbell, Sarah Sjöström, Mireia Belmonte, Katie Ledecky, Adam Peaty, Nathan Adrian, Ryan Murphy, Chad le Clos, Kyle Chalmers, Florent Manaudou.

Os organizadores estão trabalhando, sendo que todos os detalhes deste fantástico evento serão formalizados em uma conferência de imprensa em setembro próximo.

