Comunicado do Business Wire :NEC Corporation

A NEC Corporation (NEC; TOKYO: 6701) anunciou hoje a aquisição da OncoImmunity AS, uma empresa de bioinformática com sede na Noruega que desenvolve software de aprendizado de máquina especializado para ajudar a combater o câncer. A OncoImmunity AS passará a ser uma subsidiária da NEC e operará sob o nome de NEC OncoImmunity AS.

A OncoImmunity AS, fundada em 2014, é uma empresa de bioinformática dedicada ao desenvolvimento de soluções de software que facilitam a seleção efetiva de pacientes para imunoterapia de câncer e identificam neo-antígenos ideais para vacinas personalizadas contra câncer e terapias celulares em um período clinicamente viável.

A NEC anunciou sua estratégia de negócios para a descoberta de medicamentos com base em inteligência artificial em maio de 2019. Essa aquisição é essencial para melhorar os recursos e competências que ajudam no desenvolvimento de sua estrutura de imunoterapia individualizada. A NEC manterá seu foco na descoberta de medicamentos, enquanto a NEC OncoImmunity AS continuará seus serviços de prognóstico de neo-antígenos.

Compartilhando uma visão comum, a NEC e a OncoImmunity AS acreditam firmemente na melhoria dos tratamentos de câncer individualizados por meio de inteligência artificial (IA). A IA é uma grande promessa para permitir que cada paciente receba a medicação mais apropriada.

"A equipe da OncoImmunity AS está contente por se juntar ao Grupo NEC e acredita firmemente que a união promoverá grandes sinergias, unindo as forças mútuas das estruturas de prognóstico de neo-antígenos da OncoImmunity AS e da NEC com a experiência da NEC em IA, gerenciamento de dados e segurança. Essas sinergias ajudarão a fortalecer os programas de imunoterapia individualizados da NEC, enquanto posicionarão a NEC OncoImmunity AS como o principal prestador de serviços de prognóstico de neo-antígenos na área", disse o Dr. Richard Stratford, diretor executivo e cofundador da OncoImmunity AS.

"A NEC acredita firmemente que os cuidados de saúde baseados em genômica abrem o caminho para a medicina individualizada. A OncoImmunity AS é reconhecida no campo de prognóstico de neo-antígenos, e espera-se que seus sistemas atraentes formem sinergias valiosas com a NEC. Estamos confiantes de que esta aceleração do desenvolvimento abrirá novos caminhos promissores que levarão a melhores tratamentos contra o câncer", disse Osamu Fujikawa, vice-presidente sênior da NEC Corporation.

