Dois soldados americanos morrem no Afeganistão, diz Otan

Dois soldados americanos morreram nesta segunda-feira (29) no Afeganistão, anunciou a Otan em um momento em que Washington busca a forma de se retirar deste conflito prolongado.

Os dois militares, cujas identidades não foram reveladas, morreram em combate, segundo um comunicado da Resolute Support, missão da Otan dirigida pelos Estados Unidos no Afeganistão.

Essas mortes elevam a 12 o total de soldados americanos mortos em combate este ano.

Em 2018, Washington iniciou as negociações com os talibãs para dar fim a uma guerra que já dura 18 anos.

Os Estados Unidos parecem ansiosos para acelerar os diálogos e conclui-los antes da eleição presidencial de 2020.

"O presidente Donald Trump afirmou que quer começar a retirar as tropas antes da votação de 2020", disse na segunda o secretário de Estado Mike Pompeo. "Ele foi inequívoco: acabar com as guerras intermináveis", indicou.