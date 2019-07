Trump se volta contra pastor e ativista negro Al Sharpton

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou nesta segunda-feira o pastor e ativista pelos direitos civis Al Sharpton, após um fim de semana marcado pelos ataques do presidente contra um proeminente legislador negro da cidade de Baltimore.

"Al é um golpista, um agitador", disse Trump no Twitter, após um tuite do religioso anunciando sua intenção de viajar para Baltimore. "Ele odeia brancos e policiais!", acrescentou o presidente sobre Sharpton, que foi candidato à indicação presidencial do Partido Democrata em 2004.

No sábado e domingo, Trump, que busca a reeleição em 2020, criticou o congressista democrata Elijah Cummings, dizendo que o distrito que ele representa, e que engloba grande parte da maioria negra de Baltimore, está "infestado de ratos".

Trump escreveu sobre Sharpton depois que o pastor tuitou no final do domingo que havia "chegado em DC de Atlanta, em direção a Baltimore".

"Baltimore, sob a liderança de Elijah Cummings, tem as piores estatísticas criminais do país. 25 anos de conversa, nenhuma ação!", tuitou Trump. "Agora, o reverendo Al vai se apresentar para reclamar e protestar. Nada fará nada para as pessoas necessitadas. Triste!"

As tiradas de Trump no fim de semana provocaram uma tempestade de críticas, menos de duas semanas depois que a Câmara de Representantes condenou Trump por comentários "racistas" por atacar quatro congressistas democratas pertencentes a minorias étnicas e da ala mais progressista do partido.

"Se os democratas defenderem o 'Esquadrão' da esquerda radical e o rei de Baltimore Falido Elijah, será um longo caminho até 2020", escreveu Trump nesta segunda-feira.

Os comentários de Trump são vistos como uma jogada calculada, mas arriscada, direcionada aos brancos da classe trabalhadora que contribuíram para levá-lo à Casa Branca em 2016, bem como para outros brancos que não decidiram quem apoiar nas eleições do próximo ano.

Sharpton respondeu: "Trump diz que eu sou um agitador e um golpista. Sim, me agito contra os fanáticos. Se realmente pensasse que sou um golpista, ele iria me querer em seu gabinete."