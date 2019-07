Para indústria, Reino Unido e UE não estão prontos para Brexit sem acordo

A Confederação da Indústria Britânica (CBI, na sigla em inglês) publicou um relatório em que adverte sobre como nem o Reino Unido nem a União Europeia estão preparados para um Brexit sem acordo. No documento, a CBI delineia 200 recomendações para que ambas as partes acelerem as preparações, concluindo que "a UE está atrás do Reino Unido na busca por se prevenir contra os piores efeitos de um cenário sem acordo".



A chefe do grupo para as negociações com a UE, Nicole Sykes, diz que "é como colocar sacos de areia no chão para uma enchente". "A sua cozinha ainda vai ficar debaixo d'água, mas talvez nós possamos salvar os quartos no andar de cima."



Para a CBI, o governo britânico, agora sob a batuta de Boris Johnson, deveria retomar reuniões sobre o Brexit com líderes empresariais e dedicar mais tempo para aprovar leis relacionadas a uma saída sem acordo.