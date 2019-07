Comunicado do Business Wire :3M

A 3M Company e a Saint-Gobain Abrasives Inc. e suas respectivas afiliadas solucionaram um antigo litígio de patente na Europa relacionado à tecnologia de spray de pintura e que incluía ações de violação impetradas pela 3M em várias patentes europeias contra a Saint-Gobain Abrasives Inc na Alemanha e França, e ações de nulidade correspondentes pela Saint-Gobain Abrasives Inc na Alemanha, contrarreivindicações de nulidade na França e contrariedades perante o Instituto Europeu de Patentes. As patentes pelas quais a 3M fez valer seus direitos incluíam EP1961488 B1, EP 1.366.823 B1, EP 2.090.372 B1 e EP 2.090.373 B1, todas elas relacionadas à tecnologia Paint Preparation System (PPS?) da 3M. A Saint-Gobain Abrasives oferece uma série de produtos com sua marca "Norton Paint Systems" (NPS).

O acordo obtido entre a 3M e a Saint-Gobain Abrasives inclui a resolução de todos os litígios e o lançamento de produtos da marca NPS da Saint-Gobain com patentes relacionadas à tecnologia de spray de pintura da 3M.

Sobre a 3M

Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborativa para melhorar a vida diariamente. Com US$ 33 bilhões em vendas, nossos 93 mil funcionários conectam-se com clientes no mundo todo. Saiba mais sobre as soluções criativas da 3M para os problemas do mundo em www.3M.com ou no Twitter @3M ou @3MNews.

Sobre a Saint-Gobain

A Saint-Gobain desenvolve, produz e distribui materiais e soluções que são componentes essenciais para o bem-estar e o futuro de todos nós. Eles podem ser encontrados em todos os lugares de nossa convivência e cotidiano: prédios, transporte, infraestrutura e várias aplicações industriais. Oferecem conforto, desempenho e segurança, e solucionam os desafios da construção sustentável, eficiência de recursos e mudança climática. A Saint-Gobain está presente em 68 países, obteve EUR 41,8 bilhões com vendas em 2018 e conta com mais de 180 mil funcionários. www.saint-gobain.com.

