Francês tentará de novo atravessar o Canal da Mancha numa prancha voadora

O francês Franky Zapata, apelidado de "o homem voador", tentará novamente cruzar o Canal da Mancha em seu "Flyboard" no fim de semana após seu fracasso na última quinta-feira, anunciou nesta segunda-feira.

"Ele não quer ficar com um fracasso. Ele vai tentar de novo no fim de semana. Sexta-feira, sábado ou domingo, dependendo do tempo", disse seu agente de comunicações.

"Franky está pronto", acrescentou. "Ele passou o fim de semana inteiro em Marselha (sul) consertando seu equipamento que ficou danificado quando "o homem voador" caiu no mar, em águas inglesas.

Em 14 de julho, durante a parada militar da data nacional francesa, Zapata fez uma demonstração na Champs Elysees, voando várias dezenas de metros acima do solo em sua invenção.

Esta plataforma voadora interessa às forças de segurança francesas, que veem nela um grande "potencial de emprego em operações especiais em áreas urbanas".