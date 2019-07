Cinco manifestantes mortos a tiros no Sudão

Cinco manifestantes, incluindo quatro estudantes, foram mortos a tiros nesta segunda-feira em uma manifestação na cidade de Al-Obeid, no centro do Sudão, segundo uma comissão de médicos próxima ao movimento de protesto.

"Cinco mártires caíram sob o fogo de atiradores durante um protesto pacífico", informou o comitê em um comunicado, observando um número desconhecido de feridos.

O Sudão vive um movimento de protesto desde dezembro de 2018. Provocadas pela triplicação do preço do pão, as manifestações se transformaram em um protesto contra o regime, o que pressionou o exército a depor e prender em abril o presidente Omar al-Bashir depois de 30 anos no poder.

Os protestos continuaram após a queda do chefe de Estado e o estabelecimento de um conselho militar que sucedeu Bashir, para reivindicar um poder civil e melhores condições de vida.

No dia 17 de julho, os generais no poder e os líderes da contestação alcançaram, após difíceis negociações, um acordo sobre um Conselho Soberano composto de cinco militares e seis civis que será responsável por liderar a transição por um pouco mais de três anos.

Desde dezembro, a repressão da contestação matou 246 pessoas, incluindo 127 manifestantes mortos em 3 de junho no local de uma concentração em Cartum, segundo um relatório do comitê de médicos fornecido antes dos protestos de Al-Obeid. As autoridades apresentam balanços divergentes e inferiores.