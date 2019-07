Americano ganha US$ 3 milhões ao vencer Mundial de Fortnite

(foto: Mike Stobe/AFP)

O americano Kyle Giersdorf, apelidado Bugha, se tornou neste domingo (28), em Nova York, o primeiro campeão do mundo solo do vídeo game Fortnite, uma vitória com a qual ganhou US$ 3 milhões com apenas 16 anos.

Bugha, originário do estado da Pensilvânia, liderou o jogo logo na primeira das seis partidas e não saiu mais da dianteira. "É uma loucura", disse o jovem após a final.



Com exceção da segunda das seis partidas, Bugha mostrou grande cosntância apesar do contexto: foi a primeira final solo de um Mundial, o prêmio era de R$ 3 milhões e o evento era celebrado no Arthur Ashe, onde se celebra o US Open de tênis.

Em uma partida de Fortnite, o jogador comanda um personagem em uma ilha na qual precisa enfrentar os demais. O vencedor é o último sobrevivente. À medida que avança a partida, o perímetro do jogo vai diminuindo para acelerar o desenlace.

Cada jogador pode encontrar na ilha armas e material de construção, que lhe permite construir estruturas para se proteger dos ataques dos outros competidores.

A final solo, prova principal da competição, encerrou o primeiro Mundial do vídeo game criado pela empresa americana Epic Games, que distribuiu US$ 30 milhões em prêmios em três dias.

Neste domingo, além de Bugha, outros três jogadores americanos ficaram milionários: Psalm, Epikwhale e Kreo.