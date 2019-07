Meghan Markle será editora convidada da edição britânica da Vogue

Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, será a editora convidada do número de setembro da icônica revista de moda Vogue Reino Unido, na qual vai manter uma "conversa sincera" com a ex-primeira-dama americana Michelle Obama.

O número, intitulado "Forças de mudança", contará com 15 mulheres "unidas por sua coragem rompendo barreiras", inclusive à mundialmente reconhecida primatóloga Jane Goodall, segundo um comunicado publicado pela família real.

"Estes últimos sete meses foram um processo gratificante [...], para tomar a edição mais lida do ano e dirigir seu enfoque para valores, causas e pessoas que estão tendo um impacto no mundo de hoje", declarou a duquesa de Sussex.

"Através desta óptica espero que sintam a força coletiva na seleção diversa das mulheres escolhidas para a capa", acrescentou.

Entre as demais mulheres que aparecerão no número de setembro estão a primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, as atrizes e ativistas Jane Fonda e Salma Hayek Pinault, assim como a jovem ativista sueca Greta Thunberg.

O número estará disponível em 2 de agosto.