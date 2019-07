Comunicado do Business Wire :YOOZOO Games

A YOOZOO Games está se preparando para uma maratona épica de jogos no mês que vem, enquanto os jogadores de todo o mundo se preparam para transformar seus esforços na tela em refeições; todos em apoio à luta do PAM contra a fome em algumas das regiões mais vulneráveis do mundo.

Os fãs de jogos poderão desfrutar de recursos e eventos de jogabilidade exclusivos durante a iniciativa da semana; com sua participação, estarão ajudando a angariar fundos necessários para o Programa Alimentar Mundial. A premissa é simples: quanto mais você joga, mais a YOOZOO doa. #GTarcadeHungerHeroes é uma chamada da GTarcade para vivenciar, compartilhar e conscientizar mais as pessoas sobre a existência da fome - participando de atividades divertidas e de caridade que ajudarão o PAM em sua missão de solucionar a escassez de alimentos.

A YOOZOO Games disse: "Por dez anos temos sido incrivelmente privilegiados para trazer alegria simples para milhões de pessoas ao redor do mundo, através de videogames. O apoio que recebemos dos nossos leais fãs nos permite apoiar uma variedade de causas importantes. Este ano, queremos ampliar os limites ainda mais e ajudar a fornecer apoio urgente àqueles que realmente precisam".

Para a maratona da GTarcade, a YOOZOO criou uma página de equipe no site ShareTheMeal (Dividir a refeição) do Programa Alimentar Mundial. Todo o dinheiro arrecadado irá ajudar projetos importantes do PAM a combater a fome, promover a segurança alimentar e fornecer assistência alimentar.

Confira o trailer da maratona de jogos aqui.

Existem três maneiras de se envolver com o evento Hunger Heroes (Heróis Vorazes) da GTarcade e ajudar a arrecadar dinheiro na luta contra a fome:

1) Tuíte uma foto da sua refeição feliz com a hashtag #GTarcadeHungerHeroes. Para cada tuite enviado, a YOOZOO games irá doar uma refeição para o PAM.

2) Participe da maratona de jogos da GTarcade. De 12 a 18 de agosto, para cada hora de transmissão ao vivo, a YOOZOO Games irá doar uma refeição para o PAM. Como um "bônus de maratona" adicionado - duas horas de transmissão ao vivo também serão recompensadas com $10 de moedas no jogo, enquanto mais de 12 horas renderão $100 dólares em moedas no jogo.

3)Obtenha recursos exclusivos no jogo participando da Maratona de Jogos Hunger Heroes. Colete quatro arcas do tesouro ou asas dentro do jogo, que podem ser trocadas por doação de uma refeição para o Programa Alimentar Mundial. Em seguida, os jogadores poderão ver seus personagens favoritos transformando esses itens em refeições para a campanha ShareTheMeal do Programa Alimentar Mundial.

Para mais detalhes sobre o evento, visite a página oficial aqui: https://pact.gtarcade.com/en/hungerHeroes.html

Participe da conversa no Twitter e Facebook com a hashtag #GTarcadeHungerHeroes Participe da maratona de jogos no GTarcade: https://www.gtarcade.com/ Leia mais sobre o Programa Alimentar Mundial aqui: https://www1.wfp.org/

Sobre a YOOZOO Games

YOOZOO Games é uma empresa de entretenimento global especializada em desenvolvimento e distribuição de jogos. A empresa está sediada em Xangai com escritórios em Londres, Berlim, Hong Kong, Singapura e outras grandes cidades. Desde a sua fundação em 2009, a YOOZOO lançou uma infinidade de produtos altamente bem sucedidos como o Legacy of Discord - Furious Wings e a série League of Angels e criou uma forte rede de distribuição global.

Site Oficial: http://www.yoozoo.com/

