Ataque a QG de campanha do vice do presidente afegão deixa um morto

Uma forte explosão seguida da invasão de homens armados foi lançada contra a sede do companheiro de chapa do presidente afegão, Ashraf Ghani, neste domingo (28), primeiro dia da campanha eleitoral para a disputa presidencial em setembro.

De acordo com um saldo provisório do porta-voz do Ministério da Saúde, Wahidullah Mayar, uma pessoa morreu, e 13 ficaram feridas.

"Uma explosão aconteceu às 16h40 locais (9h10 em Brasília) perto dos escritórios do Afghanistan Green Trend", movimento político fundado por Amrullah Saleh, primeiro vice-presidente na lista de Ghani, candidato à reeleição, anunciou o porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi.

"Depois, homens armados invadiram os escritórios. As forças de segurança cercaram a zona e tentam abater os agressores", acrescentou.

Segundo Rahimi, Amrullah Saleh, ex-ministro do Interior e ex-chefe da Direção Nacional de Segurança, não ficou ferido.

"É um ataque direto contra os escritórios da AGT. Ouvi três explosões e depois disparos", disse à AFP Ejaz Malikzada, que presenciou o ataque.

Até o momento, nenhum grupo insurgente - nem os talibãs, nem o braço afegão do Estado Islâmico (EI) - reivindicou a ofensiva.