Putin demonstra força após prisão de 1,4 mil da oposição

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, liderou um desfile militar neste domingo, 28, dia seguinte à prisão de quase 1,4 mil manifestantes contrários ao governo dele.



Em uma demonstração de poder, Putin subiu a um dos barcos que participavam dos atos do Dia da Armada em São Petersburgo. O desfile, o maior em muitos anos, incluiu 43 barcos e 4 mil soldados.



O presidente russo está passando o fim de semana fora de Moscou, onde ontem ocorreram as prisões. Os manifestantes protestavam contra decisões da Justiça russa de vetar algumas candidaturas oposicionistas nas eleições municipais, marcadas para 8 de setembro. Fonte: Associated Press.