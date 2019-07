Jovem austríaca escapa de sequestrador depois de elogiar suas orquídeas

Uma jovem austríaca sequestrada quando praticava ciclismo conseguiu escapar depois de elogiar as orquídeas de seu raptor, revelaram neste sábado fontes policiais.

Nathalie Birli, uma ciclista profissional de 27 anos, treinava na terça-feira perto da cidade de Graz (sudeste) quando um carro a derrubou.

A jovem quebrou o braço quando caiu. Seu agressor saiu do carro, bateu nela com um tronco e a levou para casa, isolada no campo.

"Quando acordei, estava nua, sentada e amarrada em uma poltrona, em uma casa velha", disse a jovem ao jornal Kronen Zeitung.

Seu sequestrador a obrigou a beber álcool e tentou afogá-la, e depois a colocou em uma banheira cheia de água fria, relatou.

A mulher percebeu que o homem cultivava várias orquídeas. Ela começou a elogiar as flores. Seu agressor, a princípio "cheio de ódio", começou a "suavizar comigo" e explicou sua paixão por jardinagem e sua infância difícil.

A jovem finalmente conseguiu que seu sequestrador a libertasse e a levasse para casa, sem esquecer sua bicicleta.

A polícia conseguiu localizar a cena do crime graças aos dados de GPS da bicicleta. O homem, de 33 anos e com problemas mentais, foi preso, e agora a polícia está investigando se ele estaria envolvido em outros sequestros não elucidados.