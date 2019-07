Acidente em boate na Coreia do Sul deixa dois mortos e 16 feridos

Duas pessoas morreram e 16 ficaram feridas, incluindo oito atletas que participaram do Mundial de Esportes Aquáticos, após o desabamento de um mezanino em uma boate de Gwangju, na Coreia do Sul, neste sábado, informou a polícia local.

O acidente em uma boate próxima à vila dos atletas aconteceu por volta das 02h30 da manhã deste sábado.

"Um mezanino interior desabou em uma boate de Gwangju, deixando dois mortos. As duas pessoas falecidas não estavam relacionadas à competição de natação", declarou um porta-voz da polícia sul-coreana.

Segundo a imprensa local, as duas pessoas falecidas tinham 27 e 38 anos e morreram após serem levadas ao hospital em estado grave.

"No total, 16 pessoas ficaram feridas, dez delas são estrangeiras. Dessas dez pessoas, oito são atletas que participavam do Mundial", detalhou a polícia.

A americana Kaleigh Gilchrist, que defendeu o Flamengo no polo aquático em 2017, foi a atleta que mais se feriu no incidente e precisou de cirurgia após sofrer um corte profundo na perna esquerda.

A seleção feminina dos Estados Unidos de polo aquático foi à boate para comemorar o ouro conquistado na véspera no Mundial de Esportes Aquáticos e estava acompanhada de atletas de outras nacionalidades, incluindo brasileira.

Também estavam presentes as equipes neo-zelandesa e australiana de polo aquático.

"A maioria dos atletas presentes no momento do acidente voltaram sãos e salvos para a vila dos atletas após serem atendidos no hospital", afirmou a organização do Mundial de Esportes Aquáticos em nota.

"Estávamos dançando quando, de repente, caímos cinco ou seis metros. Depois, todo mundo correu para fora da boate", relatou um jogador de polo aquático neo-zelandês à Radio Sport, uma emissora de seu país.

A polícia afirmou que um processo foi aberto por homicídio culposo contra o proprietário do estabelecimento, onde 300 pessoas se encontravam quando o mezanino desabou.