Trump ameaça deixar de reconhecer status especial da China na OMC

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou, nesta sexta-feira (26), retirar o reconhecimento do status especial de "nação em desenvolvimento" da China e de outras nações relativamente ricas na Organização Mundial do Comércio (OMC).

O organismo comercial usa "uma dicotomia ultrapassada entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, que permitiu que alguns membros da OMC recebessem vantagens injustas", afirmou Trump em nota.

Na falta de "avanços substanciais" para reformar as regras da OMC em até 90 dias, Washington não vai mais dar este tratamento a qualquer país que estiver "se autodeclarando impropriamente em desenvolvimento em busca de benefícios e flexibilidade nas regras e negociações da OMC", diz a nota.

Embora a nota aponte vários países que se beneficiam deste status, seu foco principal é a China.

"A OMC está quebrada quando os países mais ricos do mundo alegam estarem em desenvolvimento para evitar regras da OMC e receber tratamento especial. Chega! Hoje, eu ordenei que o representante comercial aja para que países parem de burlar o sistema às custas dos EUA", afirmou Trump no Twitter.

A nota aponta que sete dos dez países mais ricos do mundo reclamam este status, tais quais México, Coreia do Sul e Turquia, que são membros do G20.

Não está claro como a decisão pode alterar a política americana, mas ela abre caminho para ainda mais tarifas retaliatórias contra a China e outros países.

O status de país desenvolvimento na OMC dá aos governos um período mais longo para implementar acordos de livre-comércio, bem como a possibilidade de proteger indústrias nacionais e manter subsídios.