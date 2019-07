Cobra aparece no plenário de Parlamento e afugenta deputados na Nigéria

Uma serpente caiu do teto do parlamento de um estado do sudoeste da Nigéria e causou pânico entre os deputados, que fugiram em disparada do plenário.

O incidente aconteceu na quinta-feira e levou os deputados do estado de Ondo a suspender as discussões do dia.

"Quando estávamos prestes a entrar no plenário, uma cobra correu apareceu do nada, e tivemos que sair às pressas", declarou Olugbenga Omole, porta-voz dos legisladores.

A cobra não fez mal a ninguém, mas acabou sacrificada, acrescentou.

Omole lamentou o estado deplorável do complexo legislativo, culpando a falta de verbas para a manutenção.

"Essa câmara não é segura para legislarmos e por isso que decidimos por um recesso por tempo indeterminado até que uma devida dedetização seja feita", explicou.