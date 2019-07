Ativistas fazem manifestação pela ampliação da legalização do aborto no Chile

Ativistas foram às ruas na capital do Chile para participar da sétima passeata pela ampliação da legalização do aborto no país, após a aprovação da interrupção da gravidez em casos específicos em 2017.

Sob o lema "Aborto legal, seguro e gratuito" a mobilização busca a ampliação da medida adotada durante o governo da presidente Michelle Bachelet que descriminaliza a interrupção da gravidez, punida durante o regime ditatorial liderado pelo general Augusto Pinochet (1973-1990).

Risco de vida da mãe, inviabilidade do feto e estupro são as causas que abrem caminho para as mulheres interromperem uma gravidez no Chile.

Para as ativistas chilenas, a atual legislação é insuficiente por só atender 3% de todos os casos de aborto no país.