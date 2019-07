Comunicado do Business Wire :LG Chem

A LG Chem (KRX: 051910) anunciou no dia 25 que realizará o 2.º Concurso de Inovação Global (Global Innovation Contest, GIC) para as principais universidades e instituições de pesquisa de todo o mundo.

Como o primeiro de seu tipo no setor químico coreano, o Concurso de Inovação Global convida organizações de todo o mundo a descobrirem ideias e tecnologias inovadoras.

As inscrições para o concurso estão abertas até 30 de setembro, em quatro categorias: Petroquímicos, Baterias, Materiais Avançados e Biotecnologias.

Acadêmicos e pesquisadores que tiverem interesse em desenvolver a tecnologia inovadora de próxima geração e pesquisa de colaboração entre setor e academia estão convidados para participar e enviar suas propostas de pesquisa pelo site oficial (http://www.rnd.lgchem.com/global/gic).

A LG Chem formará uma comissão julgadora com especialistas internos para avaliar as propostas de pesquisa com base nas estratégias de negócios da empresa de cada divisão.

A comissão também considerará a inovação tecnológica, a capacidade de comercialização e a competitividade de preços para elaborar uma lista restrita. Os indicados serão notificados individualmente em dezembro.

As universidades e institutos indicados receberão até US$ 150 mil para gastos com pesquisa e desenvolvimento por ano durante seus projetos, além de oportunidades de envio de pesquisa e intercâmbio de tecnologia para apoiá-los.

Em 2018, a LG Chem realizou o 1º Concurso Global de Inovação, no qual foram selecionados 17 projetos, incluindo baterias de última geração e novas tecnologias de energia. A empresa vem apoiando-os com despesas de projeto e troca de tecnologias.

Além disso, em abril de 2019, a LG Chem realizou o The Battery Challenge, o primeiro concurso global de start-ups no setor de baterias, selecionando cinco novas empresas para colaborar no desenvolvimento de novas tecnologias de baterias.

"O Concurso Global de Inovação tem um grande significado, pois oferece uma inovação aberta, que transforma tecnologias de P&D; inovadoras em tecnologias comerciais, por meio de colaboração entre corporações e universidades", disse Kisu Ro, diretor de tecnologia da LG Chem.

Ro acrescentou: "Continuaremos colaborando com terceiros e investindo em start-ups que tenham soluções inovadoras para adquirir antecipadamente tecnologias futuras promissoras".

Em 2019, a LG Chem pretende investir a maior quantia já existente, 1,3 trilhão de KRW (cerca de US$ 1,1 bilhão), em P&D; e aumentar a mão de obra para P&D;, de 5.500 para 6.200, até o final do ano.

Para saber mais sobre o GIC 2019, acesse http://www.rnd.lgchem.com/global/gic

LG Chem Comitê Organizador do GIC 2019 JIN HYUN PARK +82-42-866-5731 lggic@lgchem.com

