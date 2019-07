Rússia adverte à Ucrânia que interceptação de navio terá consequências

Moscou alertou Kiev nesta quinta-feira sobre as consequências que a interceptação, anunciada pelos serviços de segurança ucranianos, de um petroleiro russo em um porto da Ucrânia poderá ter.

"Estamos esclarecendo as circunstâncias em que [a captura do navio] ocorreu para tomar as medidas pertinentes", afirmou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia à AFP.

"Se for uma tomada de reféns, será considerada uma violação grosseira do direito internacional e as consequências chegarão em breve", avisou ainda.

A Ucrânia anunciou mais cedo que interceptou um petroleiro russo em um de seus portos no Mar Negro, por suspeita de estar ligado a um incidente naval envolvendo os dois países no final de 2018.

O petroleiro participou, segundo Kiev, da apreensão pela Rússia de navios militares ucranianos ao longo da costa da Crimeia em novembro.

Ele chegou na quarta-feira no porto ucraniano de Izmail, na região de Odessa, onde foi interceptado, disseram os serviços de segurança ucranianos em um comunicado.