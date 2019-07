Trump veta bloqueio a venda de armas a Riad

O presidente dos EUA, Donald Trump, vetou ontem um medida do Congresso que bloqueava a venda de armas americanas para a Arábia Saudita.



O Departamento de Estado anunciou, em maio, a venda de US$ 8,1 bilhões em armas para Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Jordânia, recorrendo à declaração de emergência nacional para driblar o Congresso.



A Câmara havia pedido a suspensão de apoio militar à Arábia Saudita após a divulgação de relatórios de ataques contra civis no Iêmen. (Com agências internacionais)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.