Inventor francês fracassa ao tentar cruzar o canal da Mancha em prancha voadora

O inventor francês Franky Zapata fracassou nesta quinta-feira em sua tentativa de cruzar o Canal da Mancha em uma prancha voadora e caiu na água a 18 km da costa francesa, antes de ser resgatado.

Zapata, de 40 anos, decolou por volta das 07h05 GMT (04h05 de Brasília) perto da praia de Sangatte, no noroeste da França, diante de uma dúzia de curiosos.

Ele planejava cruzar o estreito de 35 quilômetros e aterrissar na costa inglesa, na área da baía d St Margaret's, mas caiu na água pouco mais da metade do percurso, quando devia pousar em um navio para reabastecer o combustível.

De acordo com uma conversa por telefone via satélite ouvida por um jornalista da AFP, ele foi resgatado "consciente".

"Está tudo bem e ele está sendo levado de volta para a costa. Ele foi resgatado por mergulhadores que estavam no navio. Falou com a esposa ao telefone para tranquilizá-la", disse à AFP o prefeito de Sangatte, Guy Lallemand.

"Ele teve um problema com o abastecimento entre as águas francesas e inglesas. Então não conseguiu concluir o trajeto. A travessia do Canal da Mancha foi cancelada", disse uma porta-voz da equipe de Zapata, recusando-se a confirmar explicitamente sua queda.

Logo após o fracasso, a atmosfera era de pesar na praia de Sangatte. Sua equipe técnica começou a empacotar o material e o público que o esperava foi embora rapidamente.

O ex-campeão mundial de esqui aquático causou sensação no desfile de 14 de julho em Paris, quando sobrevoou os Champs-Elysées sob os olhares de milhares de pessoas, incluindo o presidente Emmanuel Macron.

Seu dispositivo, chamado "Flyboard" e inventado pelo próprio Zapata, é propulsado por cinco turbinas a ar que permitem avançar a até 190 km/h, com uma autonomia de cerca de dez minutos.

Esse inventor francês se preparou seis meses para esse desafio técnico e físico, 110 anos depois que o francês Louis Bleriot realizou o primeiro voo de avião sobre o Canal da Mancha.

Zapata lançou seu "Flyboard Air" em 2016, o mais recente objeto incorporado à sua marca homônima, que inclui uma prancha flutuante propulsada a água e um jet ski.

O dispositivo é alimentado por cinco pequenos motores a jato e controlado por um acelerador manual, que Zapata ativa para decolar depois de calçar um par de botas presas à prancha.

O governo francês elogiou essa invenção e chegou a sugerir um potencial militar.

O presidente Emmanuel Macron postou um vídeo das acrobacias de Zapata no desfile de 14 de julho no Twitter, com a legenda "Orgulhoso do nosso exército, moderno e inovador".