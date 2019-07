General é preso após golpe de Estado frustrado no Sudão

As forças armadas do Sudão anunciaram nesta quarta-feira que prenderam um general, vários membros do poderoso Serviço Nacional de Inteligência e Segurança (NISS) e líderes políticos por fomentarem um "golpe de Estado" frustrado em 11 de julho.

O general Hachim Abdel Mottalib, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, vários agentes do NISS, líderes dos movimentos islâmicos e o Partido do Congresso Nacional do ex-presidente Omar al-Bashir, demitido em 11 de abril, foram presos, indicaram os militares em um comunicado citado pela agência oficial de notícias SUNA.