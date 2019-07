Holanda e Bélgica batem recordes de calor

A Holanda e a Bálgica registraram nesta quarta-feira recordes de calor, com 38,8 e 38,9 graus Celsius respectivamente, segundo as agências meteorológicas dos dois países.

Os 38,8 graus foram registrados por volta das 15h00 local (10h00 de Brasília) em Gilze-Rijen, no sul da Holanda, informou o Dutch Royal Meteorological Institute (KNMI) no Twitter.

O último registro do tipo aconteceu em 1944, com 38,6 graus.

Na Bélgica, o recorde foi batido na base militar de Kleine-Brogel, no noroeste do país, onde o mercúrio maracava 38,9 °C no início da tarde, segundo David Dehenauw, meteorologista-chefe do Instituto Meteorológico Real (IRM).

Esta é "a temperatura mais alta da Bélgica desde que as marcações começaram em 1833", disse Dehnauw.

No verão de 2018, 38,8ºC foram registrados no mesmo local, disse o responsável no Twitter.

O meteorologista belga lembrou que a onda de calor continuará até sexta-feira, então esses recordes poderão ser superados esta semana.