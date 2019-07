Comunicado do Business Wire :MSP360

CloudBerry Lab, o backup MSP número 1, anunciou hoje um rebranding completo para MSP360. Essa nova identidade comunica melhor a visão da empresa de se tornar a plataforma premier para MSPs.

Como solução de backup número 1 para provedores de serviços gerenciados, a MSP360 oferece produtos e suporte excepcionais para mais de 8.000 MSPs em todo o mundo. Ao tirar proveito da flexibilidade de serviços em nuvem públicos, a MSP360 se integra à AWS, Azure, Wasabi, BackBlaze B2 e a outros serviços para ajudar os clientes a reduzir os custos operacionais e aumentar a lucratividade.

A MSP360 está focada em maneiras inovadoras para ajudar MSPs a aumentar a receita e acelerar o crescimento. A próxima fase da sua estratégia começa com nova liderança.

Sob nova liderança

Para gerenciar a evolução da empresa, a MSP360 indicou o ex-executivo da Veeam, Brian Helwig, como o novo diretor executivo.

"Estamos 100% focados no sucesso dos MSPs," disse Helwig. "Continuaremos a oferecer soluções que atendam às necessidades-e excedam as expectativas-dos nossos provedores de serviço gerenciados em todo o mundo, mantendo o nosso crescimento com a expansão de nossas soluções para permitir que MSPs novos e em crescimento estabeleçam um ponto de apoio no mercado".

Helwig traz mais de 20 anos de experiência em startups e canais, com um registro comprovado de sucesso extraordinário de crescimento nos negócios. Como diretor financeiro e diretor de operações da Netwrix Corporation, Helwig foi essencial para o crescimento da empresa de US$ 7 milhões para quase US$ 50 milhões em seis anos. Antes da Netwrix e da Veeam, Helwig ocupou posições de gerência executiva na Sterling Commerce e na XO Communications.

"Estou feliz em me unir à MSP360 em um momento tão crítico no canal. Estou focado em liderar o desenvolvimento de soluções inovadoras que ajudam os MSPs a aproveitar melhor a tecnologia para empoderar o crescimento", disse Helwig.

Sob o comando de Helwig, a MSP360 expandirá a partir da sua posição de liderança em back-up multinuvem e recuperação para criar soluções novas e inovadoras, desenhadas para garantir o sucesso e a lucratividade de longo prazo dos seus parceiros de MSP.

Sobre a MSP360

A MSP360 faz parcerias com milhares de MSPs para fornecer recursos de backup e recuperação de desastre poderosos e fáceis de usar, incluindo backups e recuperação baseados em imagem e em arquivos para máquinas virtuais na nuvem. Nosso backup MSP número 1 se integra aos serviços em nuvem pública, incluindo Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud Platform. A MSP360 é Parceira em Tecnologia Avançada do Amazon Web Services e recebeu o status de Parceira com Competência em Armazenamento (Storage Competency Partner) na AWS Partner Network.

Não perca a sua oportunidade de lucrar com o seu negócio de recuperação e backup. Comece em www.msp360.com.

Doug Hazelman Viced-presidente, Marketing técnico, MSP360 415-301-7773 ext. 5005 doug.h@cloudberrylab.com

