Comunicado do Business Wire :Cutera, Inc.

CUTERA, INC. (Nasdaq: CUTR) ("Cutera" ou a "Empresa"), líder no segmento de equipamentos estéticos a laser, luz e outros equipamentos estéticos à base de energia para médicos do mundo todo, anunciou hoje que o órgão regulador da saúde do Brasil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária ("ANVISA"), recentemente concedeu aprovação regulatória para o truSculpt® iD e o truSculpt 3D. Os equipamentos da família truSculpt usam uma tecnologia inovadora de radiofrequência monopolar para elevar a temperatura do tecido a fim de reduzir a gordura e foram aprovados pela ANVISA para modelagem do contorno corporal, redução da circunferência abdominal, tratamento de flacidez e melhora da aparência da celulite.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190723005999/pt/

(Graphic: Business Wire)

"O Brasil é um mercado de estética amplo e de crescimento rápido, por isso temos a satisfação de acrescentar este equipamento aos nossos produtos oferecidos no Brasil e em mercados seletos de toda a América do Sul", disse o diretor-executivo da Cutera, David Mowry. "O truSculpt ganhou enorme popularidade entre os pacientes que procuram tratamento de modelagem do contorno corporal nos Estados Unidos. Essa aprovação da ANVISA nos permite ampliar a parceria com nossos clientes médicos da América do Sul para que eles possam expandir suas atividades", acrescentou Jason Richey, presidente da Cutera.

A dra. Elaine Dias Jakubowski, endocrinologista de São Paulo, é a primeira a introduzir a tecnologia do truSculpt em sua clínica no Brasil. "Temos acompanhado o avanço das tecnologias de modelagem corporal da Cutera nos EUA há algum tempo e pesquisamos as melhores opções de equipamento. Estamos satisfeitos com os resultados clínicos do truSculpt e com a sua capacidade de tratar diferentes tipos de corpos de pacientes, e também com seu designe funcionalidade avançados. Com a tecnologia de radiofrequência (RF), estamos ansiosos por começar a oferecer esse serviço aos pacientes que querem reduzir a gordura corporal de áreas resistentes em que dieta e exercício sozinhos não produzem os resultados desejados. Esperamos que o truSculpt amplie nossas atividades em São Paulo."

As pesquisas mostram que o mercado da América Latina para aparelhos baseados em energia (EBD), incluindo aparelhos para estética e modelagem corporal, movimentou 211 milhões de dólares em 2018, com projeção de taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5 anos de 10%.1

O envio de equipamentos truSculpt para o Brasil deve começar imediatamente.

A Empresa lançou o truSculpt iD nos EUA em 2018 e o truScuplt 3D em 2017.

Sobre os equipamentos truSculpt

O truSculpt é um tratamento não cirúrgico de redução de gordura que usa tecnologia de radiofrequência (RF) monopolar. O truSculpt oferece duas opções de modelagem corporal não cirúrgica por radiofrequência monopolar. Está clinicamente comprovado que ambos os equipamentos destroem permanentemente as células adiposas numa média de 24%,2 mesmo em áreas resistentes a dietas e exercícios.

truSculpt iD

Modelagem corporal personalizada para qualquer forma e tipo de corpo. O revolucionário truSculpt iD tem eficácia clinicamente comprovada na eliminação de gordura em um tratamento de 15 minutos sem o uso das mãos (hands-free) totalmente personalizado de acordo com as necessidades do indivíduo.

truSculpt 3D

Uma nova dimensão em modelagem corporal com uma abordagem multidimensional. O truSculpt 3D dá aos indivíduos a capacidade de remodelar dimensões, melhorar a definição e reduzir a profundidade geral com um simples tratamento manual (hand-held) de 60 minutos.

Mais informações podem ser encontradas em: trusculpt.com cutera.com/trusculptiD cutera.com/trusculpt3D

Sobre a Cutera, Inc.

A Cutera, com sede em Brisbane, Califórnia, é o principal fornecedor de equipamentos estéticos a laser e outros equipamentos estéticos baseados em energia para médicos do mundo todo. Desde 1998, a Cutera vem desenvolvendo produtos inovadores e de fácil uso que permitem que médicos e outros profissionais qualificados ofereçam tratamentos estéticos seguros e eficazes aos seus pacientes. Para obter mais informações, ligue para +1 (415)-657-5500 ou 1-888-4CUTERA ou acesse cutera.com.

Referências:

-- Medical Insight, Inc.

-- Amy Taub, MD, Study ASDS 2017 Poster

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190723005999/pt/

Tanya Rodante Diretora de Comunicações de Marketing +1 (415)-657-5500 trodante@cutera.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.