EUA investigará práticas comerciais de grandes plataformas digitais

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (23) que vai investigar as práticas comerciais de grandes plataformas digitais para apurar se elas "sufocaram" a inovação ou reduziram a concorrência.

O anúncio do Departamento de Justiça dá sinais de uma ampla investigação de grandes empresas tecnológicas que dominam setores cruciais do mercado, como buscas na web, redes sociais e comércio digital.

O comunicado não menciona empresas específicas, mas parece se referir a Google, Facebook e Amazon, respectivamente.

A investigação terá como objetivo descobrir "se, e em que medida, as principais plataformas digitais ganharam poder no mercado e desenvolveram práticas que reduziram a concorrência, sufocaram a inovação ou de que outra forma prejudicaram os consumidores", diz um comunicado do Departamento de Justiça.

Os grandes nomes da tecnologia estão sob intenso intenso escrutínio em meio às demandas dos políticos que pedem para reduzir seu poder e outros que exigem que apliquem uma política de privacidade mais severa e imponham regras de moderação do conteúdo.