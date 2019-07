Coca Cola registra lucros mais altos na América do Norte

A Coca Cola teve lucro maior no segundo trimestre do ano, quando vendas maiores de refrigerantes na América do Norte compensaram o impacto de um dólar fortalecido nos mercados do exterior, informou nesta terça-feira a multinacional americana.

O lucro líquido chegou a US$ 2,6 bilhões, 12,6% a mais que no mesmo trimestre do ano passado. A receita subiu 6,1%, a US$ 10 bilhões.

As vendas de refrigerante aumentaram 4% no trimestre. Sua nova Coca Cola sem açúcar teve uma demanda sólida.

O volume de vendas cresceu na Europa, no Oriente Médio e na América Latina, mas em outras regiões declinou, principalmente devido ao fortalecimento do dólar, segundo o relatório da empresa.