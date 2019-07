Turquia e EUA iniciam conversas sobre a zona de segurança na Síria

A Turquia e os Estados Unidos iniciaram conversas nesta terça-feira para estabelecer uma "zona de segurança" no norte da Síria.

"Oficiais do exército dos dois países começaram hoje, em Ancara, a trabalhar juntos na zona de segurança que será colocada de forma coordenada no norte da Síria", informou o ministro da Defesa turco em comunicado.

O comunicado dizia também que conversas prosseguirão nos próximos dias.

A ideia foi primeiramente sugerida em janeiro pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em conferência com seu colega turco Recep Tayyip Erdogan, no momento em que a Turquia ameaçava lançar uma ofensiva contra as forças curdas na Síria.

Os Estados Unidos deram amplo apoio à milícia curda síria YPG, que assumiu o comando da luta contra o Estado Islâmico.

Recentemente, a Turquia renovou as ameaças para atacar o YPG, considerado um grupo terrorista com laços diretos com os separatistas curdos na Turquia.

A Turquia também lançou anteriormente duas ofensas na Síria contra o EI e YPG, em 2016 e 2018, respectivamente.