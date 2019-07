Africano é baleado em suposto ataque anti-imigração na Alemanha

Um homem da Eritreia de 26 anos ficou gravemente ferido após ser baleado em um povoado próximo de Frankfurt, na Alemanha, na segunda-feira, 22. O autor do disparo teria se suicidado após o disparo. Autoridades suspeitam que o caso tenha sido motivado por sentimentos anti-imigração.



O suspeito atirou de dentro de um carro contra o africano, que passava pela rua, e fugiu. Horas mais tarde, a polícia o encontrou morto com um tiro na cabeça dentro do veículo. Segundo a revista Der Spiegel, os investigadores trabalham com a hipótese de suicídio.



Ainda não se sabe se o suspeito pertencia a movimentos de extrema direita. O africano ferido passou por cirurgia e tem quadro de saúde estável. Fonte: Associated Press.