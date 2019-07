Se preciso, tomaremos medidas para garantir fluxo no Estreito de Ormuz, diz Hunt

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Jeremy Hunt, afirmou nesta segunda-feira que seu país "adotará medidas apropriadas" para garantir a passagem segura de embarcações pelo Estreito de Ormuz. Ele fez a declaração ao comentar a captura da embarcação Stena Impero na região por parte do Irã.



Hunt criticou a atuação de "invasores" do Irã, que tomaram o controle da embarcação e a levaram ao porto iraniano de Bandar Abbas. O navio-tanque tinha 23 tripulantes de vários países, como Índia, Filipinas, Rússia e Letônia. Não havia britânicos a bordo e não há relatos sobre feridos, informou a autoridade.



O ministro pediu que o regime iraniano obedeça as regras de salvaguardas para o transporte de embarcações comerciais. O país persa, contudo, apontou que retaliava após a ação do governo de Gibraltar que, em 4 de julho, em cumprimento a sanções da União Europeia, impediu que um navio-tanque iraniano, Grace 1, enviasse petróleo à Síria. Hunt afirma que "simplesmente não há comparação" entre os dois episódios. "Mas se, em vez de responder de modo construtivo, o Irã escolher capturar o Stena Impero, então precisaremos adotar ações apropriadas para garantir a passagem segura de embarcações através do Estreito de Ormuz", afirmou Hunt em declarações ao Parlamento britânico.