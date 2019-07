Comunicado do Business Wire :IBC

A indústria de mídia, entretenimento e tecnologia está mudando. As atitudes estão em mudança, sendo que a próxima geração está consumindo conteúdo de modo diferente do que havia antes bem como conteúdo diversificado e dinâmico está sendo criado para atender a esta demanda em formatos inovadores. Para conduzir esta mudança surge uma nova onda de talentos da indústria, homenageada na IBC com o primeiro Prêmio Jovem Pioneiro IBC.

Ao reconhecer os mais brilhantes e novos talentos do setor, este prêmio vai para alguém que tenha realizado um impacto real com sua paixão, ambição e comprometimento, e esteja dando uma excelente contribuição ao nosso setor.

"O que procurávamos na lista de finalistas era principalmente um talento real, um indivíduo de destaque que faz uma verdadeira diferença na indústria", disse David Levine, Vice-Presidente de Programação Infantil na África e Europa / Reino Unido e Irlanda, da The Walt Disney Co. Ltd e Presidente do Comissão Julgadora. "Mas também estávamos buscando um legado duradouro, para o Jovem Pioneiro ser um líder hoje e um guru de mídia no futuro."

A convocação para inscrições buscou pessoas com menos de 30 anos que demonstraram estar acima e além de sua capacidade de produzir resultados positivos, mediante seus próprios esforços ou ao motivar uma equipe. Seja criativo ou técnico, um estrategista ou um engenheiro, o Jovem Pioneiro será um líder, que demonstre uma forte visão estratégica e habilidades pessoais para influenciar outras pessoas.

Os participantes deste ano se restringiram a sete finalistas, cada um trazendo sua própria marca de espírito pioneiro. Alguns são técnicos inovadores, enquanto outros são artistas criativos; alguns acrescentaram perspicácia nos negócios para liderar equipes ou iniciar negócios, enquanto outros inspiram os que os rodeiam.

A lista de finalistas do Prêmio Jovem Pioneiro IBC2019 inclui:

. Vera Bichler, graduada da Academia de Radiodifusão HBS e primeira diretora de futebol feminino para ORF na Áustria

. Oliver Janesh Christiansen, inventor e desenvolvedor da Cinefade, uma câmera complementar que permite aos cineastas variarem a profundidade de campo

. Ahmed Al-Ghandour, apresentador e produtor do Al-Daheeh ("O Nerd"), um programa de ciência online que aborda conceitos complexos através da comédia

. David Harnett, anteriormente Chefe de Engenharia de Radiodifusão Externa Acústica e agora Chefe de Operações na Timeline Television

. Samantha Kingston, Diretora Executiva da Virtual Umbrella, desenvolvedora de conteúdo imersivo e mentora do Prince's Trust, ajudando jovens a iniciar negócios

. Matej Michalko, pioneiro em blockchain e Fundador e Diretor Executivo da Decent, uma empresa de plataformas de softwares na Eslováquia

. Dominik Wrona, Gerente Global de Unidades Organizacionais na BT Media & Broadcast, onde também é responsável pelo programa de graduação e aprendizado da empresa

"O Prêmio Jovem Pioneiro está à procura de talentos - aqueles que estão buscando oportunidades e sendo ousados com suas ideias", disse Muki Kulhan, Produtor Executivo e Diretor Administrativo da Muki-International. "Também buscava um jovem pioneiro que estivesse procurando melhores maneiras de utilizar a tecnologia, alguém que esteja mostrando ser bem promissor para a indústria. Realmente, estou buscando alguém que contrataria para minha própria equipe!"

Os finalistas terão que esperar para descobrir quem leva para casa o troféu do primeiro Prêmio Jovem Pioneiro até a Cerimônia de Premiação do IBC2019. Aberto a todos os visitantes do IBC, a Cerimônia de Premiação ocorre às 18h30 do domingo, 15 de setembro, no Auditório da RAI. Inscreva-se agora para obter seu ingresso gratuito para exposição em: show.ibc.org/register.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190722005610/pt/

