Alemanha adverte Irã contra escalada de tensões no Golfo

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, advertiu o Irã de que a apreensão de embarcações comerciais em uma importante rota marítima do Golfo Pérsico está contribuindo para uma "espiral de escalada" que poderia levar à guerra. Maas disse em comentários à edição de domingo do jornal alemão Bild que a apreensão de um petroleiro britânico na sexta-feira e a detenção temporária de outro tornaram a situação no Golfo "muito mais séria e perigosa do que estava".



Segundo Haas, "não pode haver vencedores, apenas perdedores, numa possível escalada militar descontrolada" e pediu aos líderes iranianos que cumpram "suas responsabilidades e não continuem com essa espiral de escalada".



Maas afirmou ainda que os esforços europeus estão focados em manter os canais diplomáticos abertos com "vozes da razão", apesar dos desafios envolvidos. "Trata-se de evitar guerra", afirmou. Fonte: Associated Press.