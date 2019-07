Áudio indica como Reino Unido tentou evitar apreensão de navio pelo Irã

Em uma gravação de áudio divulgada por uma empresa de avaliação de risco de segurança marítima, um oficial da Marinha britânica pode ser ouvido dizendo que o trânsito de uma embarcação de bandeira britânica através do Estreito de Ormuz não deve ser restringido sob o direito internacional, pouco antes da apreensão do navio pelas forças iranianas.



Na mesma gravação, um oficial naval iraniano diz para o Stena Impero mudar de rumo, afirmando: "Você obedece, você estará a salvo".



O áudio divulgado neste domingo pela Dryad Global indica como a marinha britânica não conseguiu impedir a captura do navio pelas forças iranianas na sexta-feira.



As autoridades iranianas disseram que a iniciativa foi uma resposta ao papel do Reino Unido na apreensão de um superpetroleiro iraniano carregado com cerca de 2 milhões de barris de petróleo semanas antes. Fonte: Associated Press.