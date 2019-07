Ucrânia: ao votar, presidente diz que Parlamento deveria acabar com imunidade

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse neste domingo que uma das primeiras tarefas do novo Parlamento do País deveria ser avaliar a possibilidade de suspensão de uma lei que concede imunidade aos parlamentares. Zelenskiy fez o comentário depois de votar na eleição antecipada para escolher o novo Parlamento Verkhovna Rada.



Zelenskiy assumiu o cargo em maio, numa onda de insatisfação com a corrupção endêmica da Ucrânia. Ele convocou a eleição três meses antes do previsto porque o Parlamento era dominado por seus oponentes. O presidente está buscando uma maioria que apoie sua prometida luta contra a corrupção na Ucrânia e outras reformas. Ele disse aos repórteres que "finalmente, devemos tirar a imunidade". A imunidade parlamentar é amplamente vista como facilitadora da corrupção.



Pesquisas que antecederam a votação de domingo mostraram que o partido do Servidor do Povo, de Zelenskiy, receberia apoio de pouco mais da metade dos que pretendiam votar. O partido liderado pelo magnata Viktor Medvedchuk, próximo do presidente russo Vladimir Putin, está em segundo lugar com cerca de 10% das intenções de voto, seguido pelo partido Solidariedade Europeia, do ex-presidente Petro Poroshenko, que Zelenskiy derrotou na última eleição presidencial do país. Fonte: Associated Press.