Twitter da Scotland Yard é hackeado

A polícia de Londres foi vítima na sexta-feira à noite de um ataque de hackers que usaram sua conta no Twitter e suas mensagens eletrônicas para espalhar mensagens enigmáticas ou insultuosas.

"FODA-SE A POLÍCIA", podia ser lido em uma mensagem postada à noite, entre outros e-mails mais ou menos compreensíveis.

A conta oficial no Twitter (1,22 milhão de seguidores) promovia ao mesmo tempo a libertação de "Digga D", um rapper de 19 anos preso no ano passado com mais quatro pessoas por querer atacar uma gangue rival com tacos de beisebol e machados, segundo a Press Association.

As mensagens piratas no Twitter foram removidas mais tarde.

A Scotland Yard explica que a pirataria parece ter atingido apenas um serviço externo que gerencia suas ferramentas de comunicação.

A polícia de Londres "usa um provedor online chamado MyNewsDesk para publicar press releases e outros conteúdos", disse a Scotland Yard em um comunicado.

"Achamos que o único problema de segurança diz respeito ao acesso a nossa conta MyNewsDesk", disse a polícia de Londres.