Morre arquiteto argentino César Pelli

O arquiteto argentino César Pelli, que desenhou as Torres Petronas de Kuala Lumpur e o World Financial Center de Nova York, morreu nesta sexta-feira, aos 92 anos.

"Com muito pesar recebemos a triste notícia do falecimento do grande arquiteto César Pelli", escreveu no Twitter Juan Manzur, governador de Tucumán, província natal do arquiteto.

Graduado na Universidade Nacional de Tucumán, o arquiteto vivia em Connecticut, EUA.

Pelli foi decano da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Yale entre 1977 e 1984, e recebeu a medalha de ouro do Instituto Americano de Arquitetos, entre dezenas de outros prêmios.

Além das Torres Gêmeas Petronas que, com seus 452 metros de altura foram as mais altas do mundo até 2003, Pelli foi o arquiteto da ampliação do Museu de Arte Moderna (MoMa) de Nova York, em 1984, da Torre Iberdrola, em Bilbao; do Internactional Financial Centrer, em Hong Kong; da Grande Torre Costanera, em Santiago do Chile; e do prédio YPF, em Buenos Aires, entre outros.

Uma de suas últimas obras foi o Salesforce Transit Center, em San Francisco, inaugurada em 2018, uma moderna estação de transporte urbano que inclui espaços verdes, shopping e anfiteatro.