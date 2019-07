Segundo dia: a Comic-Con além de Tom Cruise

Os atores Tom Cruise e Arnold Schwarzenegger podem ter roubado a cena no primeiro dia do evento, mas a Comic-Con de San Diego tem muito mais a oferecer que o glamour das estrelas de Hollywood.

Enquanto milhares de fãs lotam as ruas da cidade americana, estas são algumas novidades apresentadas no segundo dia da maior convenção de cultura pop do mundo.

- Quando os fãs se irritam -

A reunião do elenco de "Game of Thrones" desta sexta já gerava intriga de antemão, por não haver nada novo que a HBO pudesse promover no reino mágico de Westeros, além dos spin-offs não confirmados e ainda supostamente distantes.

A indignação de muitos fãs ante o que consideraram uma temporada final ruim da série havia levado a pensar que esta aparente celebração fosse uma tentativa de aplacar o desgosto. Agora resulta que os criadores David Benioff e Dan Weiss não estarão presentes, como tampouco os atores Iain Glen e Nathalie Emmanuel.

A HBO mencionou conflitos de produção e programação. Nas redes sociais, fãs sugeriram que Benioff e Weiss preferiram evitar o evento silenciosamente a dar a cara ante os devotos decepcionados.

- Marionetes tomam San Diego -

Em tempos de efeitos especiais sem precedentes, a humilde figura da marionete experimentou uma surpreendente renovação na Comic-Con.

Palestrantes da série da HBO "His Dark Materials", baseada nos romances mais vendidos de Philip Pullman, contaram como foram incorporados à equipe marionetistas tradicionais para ajudar o elenco e todos a imaginarem os "demônios" mágicos dos personagens.

No universo alternativo descrito nos livros, todos os humanos têm companheiros "demônios" com forma de animal.

Estes terão sido cortados e substituídos por imagens geradas por computador quando a série chegar às telas. Mas com a Netflix promovendo sua série de 'prequelas' de grande orçamento sobre a fantasia clássica de 1982 "Dark Crystal", que combinará "marionetes clássicas com efeitos visuais de vanguarda", será que as marionetes estão na moda?

- Sequências sem sentido? -

As novas entregas de "Top Gun" e "Exterminador do Futuro" geraram uma resposta entusiasta, apesar de que os críticos dizem que ambos demonstram o medo do risco e a falta de criatividade de Hollywood.

Novos filmes, por outro lado, foram recebidos com certa indiferença, incluindo um trailer de "Jay and Silent Bob Reboot", no qual a dupla de "Clerks" (1994), Jason Mewes e Kevin Smith, comenta que Hollywood está fazendo um remake de um velho filme baseado em suas vidas. Os dois empreendem então uma viagem pelo país para impedir a gravação do filme.

Uma dissecção satírica do estado do cinema? Ou o mais recente caso de Hollywood mordendo o próprio rabo? O tempo dirá.

- Doces 50 -

A Comic-Con de San Diego comemora 50 anos com a edição deste ano, um aniversário pelo qual recebeu muitas demonstrações de amor.

Eddie Ibrahim, diretor de programação da Comic-Con, inaugurou o painel "O Exterminador do Futuro: Dark Fate" de Arnold Schwarzenegger no Hall H recordando as modestas origens do evento.

"Sei que provavelmente é difícil imaginar a esta altura que a primeira teve 300 pessoas", disse.

"Mais ainda, o que é emocionante é o fato de que sempre fomos fãs destas coisas... comics, filmes, televisão, jogos. E agora é 'cool' ser fã de tudo isto", acrescentou.

"Agora somos os pastores deste tipo de coisas 'cool'!'", afirmou.