França revisa em alta seu recorde histórico, a 46°C

O serviço meteorológico nacional da França revisou nesta sexta-feira (19) em alta seu recorde histórico de temperatura, registrado durante a onda de calor que se abateu sobre o país no final de junho, e o situou em 46°C.

No mês passado, grande parte da Europa sofreu as consequências de uma intensa onda de calor, e as temperaturas, especialmente na França, bateram recordes históricos.

Em 28 de junho, no auge deste calor, a Météo-France anunciou um recorde absoluto de 45,9°C em Gallargues-le-Montueux, uma cidade no departamento de Gard, perto de Montpellier (sul).

Nesta sexta-feira, porém, a agência meteorológica disse que, após uma nova análise dos dados, nesse mesmo dia havia registrado um recorde de 46°C, na cidade de Vérargues, no departamento de Hérault, também no sul.

A França está se preparando para enfrentar uma nova onda de calor na semana que vem, a segunda em menos de um mês.

A próxima semana também deve ser intensa em temperatura, mas mais curta do que a anterior.

Espera-se que as temperaturas aumentem a partir deste fim de semana e cheguem a 40°C no meio da semana.

Segundo os cientistas, as ondas de calor se tornarão mais frequentes e mais intensas, devido ao aquecimento global.