Idoso sul-coreano se imola com fogo ante da embaixada do Japão em Seul

Um idoso sul-coreano se imolou em seu carro nesta sexta-feira em frente à embaixada do Japão em Seul, um incidente que ocorreu em plena tensão diplomática e comercial entre os dois países.

Segundo a polícia, o septuagenário ateou fogo no interior de seu veículo estacionado em frente à embaixada. Ele veio a falecer no hospital para onde foi levado.

Cerca de vinte garrafas com gasolina foram encontradas no interior do carro.

A imprensa local informou que o sogro do homem havia sido vítima de trabalhos forçados sob ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial.

As disputas diplomáticas entre os dois países derivam da brutal colonização japonesa da Coreia, entre 1910 e 1945.

A situação piorou recentemente depois que Tóquio endureceu as condições de exportação de vários materiais para a Coreia do Sul.

Essas restrições afetam substâncias químicas cruciais para a fabricação de chips e telas de smartphones, usadas pelos gigantes tecnológicos sul-coreanos, como a Samsung.

Seul acusa Tóquio de querer se vingar depois de uma série de decisões judiciais sul-coreanas que forçam grupos japoneses a indenizar vítimas de trabalho forçado.